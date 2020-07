Celebrarán a Santa Patrona de Teocelo sin procesiones y misas con aforo reducido

La fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción, en Teocelo, celebrada en el mes de agosto, se efectuará sin procesiones, además sin la realización de los arcos florales y alfombras de aserrín que se hacen año con año.



Asimismo, las eucaristías se celebrarán sin fieles y algunas actividades religiosas se harán con aforo de participación restringido y cuidando siempre las medidas sanitarias.



Lo anterior, lo informó el sacerdote Hugo Hernández Mendoza, quien mencionó que actualmente las misas continúan sin fieles y así lo serán las homilías patronales.



"Seguimos con las misas ordinarias y así las patronales se mantienen sin la presencia de fieles, sin procesiones o peregrinaciones y el aforo de participación es restringido a lo esencial con la debida distancia y medidas de seguridad. En nuestro caso, sin arcos y sin alfombras, tampoco danzantes y procesiones", aseveró.



Por su parte, vecinos de la Capilla de Vicente Guerrero anunciaron que acatarán las disposiciones y se cancelarán las danzas y peregrinaciones que distinguen a estos festejos.



Señalaron que sólo algunas actividades se efectuarán, como la meditación del Rosario que será dentro de la capilla pero manteniendo las medidas de salud.



“La capilla siempre ha tenido numerosos bailes, este año sólo se llevarán a cabo algunas actividades como la meditación del Rosario dentro de la capilla y con sana distancia y manteniendo todas las precauciones dadas por el sector salud”.



“Son 5 capillas las que tienen la misma solemnidad, aquí se arreglará el templo, a puerta abierta pero con precauciones, se pide no compartir el rosario, no contacto físico entre personas y no tocar los vestidos ni rostros de las imágenes, pues por fe se acostumbra y habrá una cinta de seguridad que impedirá que se acerquen”, dijeron.