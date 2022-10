Celebrarán Expo Veracruz “Pasión por el Turismo”

Del 15 al 17 de noviembre se realizará la Expo Turismo Veracruz 2022 "Pasión por el Turismo", que reunirá a las 7 regiones turísticas del Estado, los 6 pueblos mágicos y los 38 municipios con vocación de turismo.El Secretario de Turismo, Iván Francisco Martínez Olvera, resaltó que este evento está dirigido a operadores turísticos nacionales e internacionales que pueden ayudar a impulsar esta actividad y es la primera vez que se realiza en Veracruz.La Expo Turismo es una plataforma de negocios en donde los operadores locales mostrarán su oferta a los compradores que vienen de Bolivia, Belice, El Salvador y Cuba, así como de estados como Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.También se llevarán a cabo conferencias, conciertos y eventos especiales.Al hacer la presentación en Boca del Río, detalló que los 20 mil metros cuadrados del World Trade Center serán ocupados para esta expo y resaltó que no se trata de una expo de artesanías, si no de tour operadores, proveedores y los negocios relacionados al turismo que fueron seleccionados para mostrar su oferta.“No es una expo artesanal, una expo de venta de artesanías meramente, si no han sido seleccionados los expositores que vienen a cerrar la comercialización de sus productos de manera masiva, a qué me refiero con esto, a que no estamos esperando una derrama económica mínima, si no, una comercialización masiva de productos turísticos y artesanales de nuestro estado”.También se llevarán a cabo conferencias, conciertos y eventos especiales, entre los ponentes estarán José Crespo, Embajador de Bolivia en México; Enrique Calderón Fernández, Vicepresidente del Grupo “Posadas”; y el influencer, fotógrafo y editor “Manumanuti”.