La planta de Holcim Apasco, ubicada en el municipio de Ixtaczoquitlán, sí ha disminuido su producción en un 30 por ciento, esto como consecuencia de la epidemia del COVID-19, indicó el director de esta, Alfredo Cantú Torres.



“Hemos dejado de producir un poco por las obras privadas, pero seguimos trabajando para las obras públicas, ahora estamos en un 70 por ciento”, agregó que no se redujo la plantilla laboral ante la epidemia del COVID-19, pero sí se tomaron las medidas preventivas como son: enviar al 60 por ciento de la plantilla a su casa por ser personas que son vulnerables; éstas hicieron home office.



De igual forma destacó que no se redujo la plantilla laboral y ahora con el regreso a la denominada nueva normalidad, siguen teniendo en casa al personal que es de riesgo. “La gente vulnerable está resguardada trabajando con lo que es home office y las que están en la empresa están divididas en turnos, no regresamos abiertamente a laborar”.



Descartó que haya habido casos positivos a COVID-19 en la planta, y dijo que esto también es resultado del cuidado que ha tenido el personal y el filtro que como empresa han instalado.



Finalmente descartó que haya producción de humo por parte de la empresa tal y como se ha señalado un sinnúmero de veces, pues explicó que en el momento de que se usan los hornos, las temperaturas son elevadas de casi 2 mil grados.



“Como es un tubo y es un circuito cerrado el clínker agarra propiedades de todos los combustibles con los que estamos trabajando y a través de filtros solo genera gases calientes, pero no hay humo ni smog”.