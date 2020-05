Cementerio municipal de Orizaba con equipo necesario para inhumaciones: Alcalde

El personal del cementerio municipal de Orizaba, "Juan de la Luz Enríquez", cuenta con el equipo necesario para hacer las inhumaciones, indicó el alcalde, Igor Rojí López, quien también reconoció que en la ciudad solo existe una empresa funeraria que efectúa cremaciones.



"Estamos respetando el criterio de la autoridad federal, hay un protocolo y un manual de operación de cómo hacer los sepelios y en ese nos basamos. No precisamente es incineración, también podemos decir que en Orizaba solo hay un lugar donde se hace la incineración".



Agregó que es complejo que habiendo varias personas fallecidas en un solo día y quisieran los familiares realizar este proceso, se pudiera hacer, pues no se tiene la capacidad para efectuarlo.



En su momento dijo que como autoridad tuvieron una reunión con todas empresas funerarias, para pedirles que siguieran el protocolo, en tanto los trabajadores del panteón municipal cuentan con su overol y caretas para protegerse de la transmisión del COVID-19.



De igual forma apuntó que el campo santo está abierto solo para sepelios y solamente pueden acompañar a los deudos un grupo no mayor a 20 personas y así seguirá de manera indefinida.