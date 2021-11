Cementerios de Veracruz Puerto reportan gran afluencia por Día de Muertos

Los cementerios de Veracruz están abiertos y con afluencia importante de personas que desde las 7 de la mañana ya esperaban el ingreso para visitar a sus difuntos.En el Panteón Jardín no se permite el acceso a los niños y se exige el uso del cubrebocas, sin embargo, esto ha generado molestia, lamentó el administrador del camposanto, Alejandro Antonio Herrera"Con cubrebocas, algunos no obedecen, se les explica y se les dice y el que quiere regresa y compra y otros se meten, se pasan corriendo. No hay límite de personas, no se puede, la gente es necia y si les dice uno que no y luego hasta se cruzan por arriba", dijo.Este panteón está abierto de 8 de la mañana a 5 de la tarde y hasta la 4 de la tarde se permite el acceso.De acuerdo con la administración, desde hace una semana la afluencia al panteón empezó a incrementar y durante este 2 de noviembre esperan un repunte mayor."Llegué a las 7 y ya había gente. Desde toda la semana pasada la gente está entrando, hoy llegó un poco más y mañana más".Debido a la pandemia durante el año pasado permanecieron cerrados, aun así hubo personas que exigieron la entrada dado que son propietarios de los terrenos.