Censo 2020: el caso Veracruz

El INEGI acaba de publicar los datos del Censo que levantó el año pasado, en esta ocasión únicamente me referiré al estado de Veracruz, es importante comentar que es fundamental contar con esta herramienta para poder realizar una planeación gubernamental y que no se anteponga la ideología, la medición obliga a derrumbar las falacias gubernamentales y, sobre todo, ayuda a diseñar las políticas que beneficien a la población. Podrán consultar los datos locales en la siguiente liga:El primer dato que ya se sabía desde hace algunos años, es que Veracruz descendió de ser la tercera entidad federativa con mayor población, al cuarto lugar, el tercer lugar ahora lo tiene Jalisco. Es así que los veracruzanos de hoy son 8,062,579, de los cuales el 52% son mujeres y, el 48% son hombres. La edad promedio en el nivel nacional fue de 29 años, mientras que en Veracruz fue de 31 años, hace veinte años fue de 23 años, el bono demográfico paulatinamente se perdió. En los grupos de edad de 0-17 años representa el 29.5%; el de 18-29 años, el 17.9%; el que se sitúa en 30-59 años es el más numeroso con 38.2% y; finalmente, los que tienen más de 60 años, se encuentran con un 14.4%. De los datos poblacionales, Veracruz desde 2010 se mantiene en el segundo lugar de mayor población con 65 años y más, ahora en con el 8.2%. en cuanto al promedio de hijos, es del 2.2%, mientras los municipios con menor fecundidad son: Boca del Río con 1.6%; Xalapa, Veracruz, Orizaba, Medellín de Bravo con el 1.7% y, Coatzacoalcos, Poza Rica, Emiliano Zapata y, Banderilla con 1.8%. En cuanto a la población y, hablante de una lengua indígena, son 663,503 veracruzanos, lo que representa el 8.6% y, de esos grupos quienes no hablan español son 48,059, únicamente el 7.2%. En el ámbito nacional, el promedio es del 6.1% quienes se podrían definir como indígenas. Para los afromexicanos que son 215,435, representan el 2.7%. La población con discapacidad es alta, la cual se encuentra en un 19.1%, siendo 1,542,272 personas que presentan alguna discapacidad.En el tema educativo, se advierte como una especie de catástrofe pública, ya que el porcentaje de niños que asiste a la escuela de 3 a 5 años, es del 61.2%, cuando es un derecho y una obligación plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el Estado mexicano está obligado a cumplir;, mientras el estrato más alto es que va de 95.2 a 96.2, en el cual destacan los siguientes estados: Baja California Sur, Hidalgo y Yucatán. De igual manera, la población que tiene 15 a 24 años es del 45.2%. En el rubro de analfabetismo, la población es de 517,798, con el porcentaje del 8.5%; en el comparativo nacional,, seguido de Chiapas y estado de México. Las entidades federativas con menor analfabetismo son: Baja California Sur, Colima y Aguascalientes. El grado promedio de escolaridad es de 8.7, es decir que ni siquiera se tiene terminado en el nivel de secundaria, cuando el promedio nacional es de 9.7 grados, casi el termino de la instrucción de preparatoria. Todo esto es entendible, cuando se tiene a un secretario de educación que no sabe ni siquiera articular una frase completa o en lugar de ser un maestro, por motivos de dificultades económicas personales era un trabajador del espectáculo nocturno “sólo para señoras”.En la parte económica, la tasa de participación económica de la población de 12 años es del 59.2%, el promedio nacional fue del 62%; la población ocupada es de 3,776,676 y, la no activa económicamente es de 2,640,286.En el rubro de salud, son 5,825,533 veracruzanos, el 72.3% que está afiliado a algún servicio de salud. Se pueden desglosar de la siguiente manera: el 48.6% al INSABI; el 38.9% al IMSS; el 6% al ISSSTE; 4.1% PEMEX, Defensa o Marina; 1.9% IMSS Bienestar; 1.2% Institución privada; 0.2% ISSSTE Estatal; 0.5% Otra Institución.Por grupos religiosos, se observa el descenso de los católicos, quienes siguen siendo mayoría con un 75.1 (perdieron 3.6% de 2010 a 2020); el incremento exponencial del grupo protestante con el 14.8%, aumentando 5.6% de 2010 a 2020 y, crecieron los que no tienen religión, con un 7.9%, en 2010 eran 6.5%.En el caso de las jefas del hogar, se sitúan en un 34%, siendo la tercera posición en el plano nacional con 813,074 mujeres.En el tema de vivienda, existen 3,012,703 viviendas particulares; 2,390,726 viviendas habitadas; 474,606 deshabitadas y; 147,371 de uso temporal. Veracruz se encuentra en tercer lugar en el plano nacional de viviendas particulares habitadas. El promedio de habitantes en las viviendas es de 3.4. viviendas con piso de tierra es el 5.7%; con piso de cemento es del 61.3%; con madera, mosaico o recubrimiento es del 32.9%. cabe destacar que. El 98.6% las viviendas tienen luz eléctrica. El 61.6% las viviendas tienen disponibilidad de agua; el 61.5% tienen drenaje. Las viviendas por bienes y tecnología, presentan las siguientes características: el 40.2% tiene internet; el 25.9% tienen una computadora, laptop o Tablet; el 82.7% tienen celular; 87.1% cuenta con televisión; 26.7% tiene línea fija de teléfono; 63.6% tiene dispositivo para oír radio; el 28.9% tiene automóvil; el 63% tiene lavadora y; el 81.7% tiene refrigerador; el 38.4% tiene televisión de paga; el 31.6% tiene un horno de microondas; el 11.3% tiene servicio de películas, música o videos de paga por Internet; el 5.6% tiene una consola de videojuegos.Finalmente, es relevante el conocimiento de estos datos, que para nada son “neoliberales” o “fifís”, tampoco son los “otros datos”, sino que son una parte fundamental para gobernar de manera racional, para reconocer que la gobernación no sólo es invitar a los amigos para que sólo vayan a destruir la administración pública estatal, sino que las no decisiones también tienen impactos sociales que no se podrán revertir en la próxima generación, como los datos más preocupantes están en el ámbito educativo, económico, de salud y social; es tiempo de reflexionar sobre la forma, el ritmo y los tiempos de la gobernación para no continuar con el actual estado de cosas, con sólo leer el apartado sobre los “bienes y tecnología de las viviendas” se puede hacer un rápido diagnóstico sobre la pobreza, la desigualdad social, pero sobre todo para los tomadores de decisiones es una oportunidad para que pueden hacer un alto y pensar en el futuro inmediato de Veracruz, -en caso de que les interese-.28 de enero de 2021