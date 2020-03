Censo de INEGI ayudará a apoyar minorías de Veracruz: Cisneros

Dentro de las políticas públicas del Gobierno estatal se busca incluir y reconocer a las minorías, como es el caso de los pueblos afroamericanos que habitan en la entidad con gran importancia cultural, afirmó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.



Desde el municipio de Yanga, en el marco del “Afro Fest 2020” el encargado de la gobernabilidad en la entidad, dejó en claro que el objetivo es incluirlos en las políticas públicas para que como ciudadanos veracruzanos puedan acceder a todos los servicios que oferta el Estado.



Destacó por lo anterior la importancia de este Censo de Población y Vivienda que realiza el INEGI en Veracruz y el país para ubicar a este sector de la población, registrar su número e incluirlos en estas acciones del gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez.



“Identificarlos como Gobierno o podernos identificarnos, nos va a permitir hacer políticas públicas que permitan primero reconocer su cultura o nuestra cultura y pueden también preservarse, puedan trasmitirse y sobre todo se puedan diseñar estas políticas públicas para que en este reconocimiento de los pueblos negros podamos tener la inclusión como cualquier otro mexicano”, dijo.



Mencionó que no solo se trata de incluirlos en el tema del presupuesto, sino también, en las diversas actividades y acciones que realizan, mismas que aportan al crecimiento y desarrollo de Veracruz.



“Lo primero es saber cuántos somos, dónde estamos y lo segundo sería pasar no solo signar al tema de presupuesto, sino la inclusión en todos los sentidos, en la parte cultural, en la parte cívica, en la parte académica, en la parte de salud, en todo lo que tiene que ver con políticas públicas”, detalló.



Reconoció que la en la ley no se contemplaba a esta minoría que representa el pueblo afroamericano en el país, sin embargo, el gobierno de la 4T ahora se incluyen los derechos.



“Tan importante es en esta cuarta transformación la inclusión de las minorías que los que somos de origen negro, estamos ya reconocidos en la ley, pero no solo eso, sino que también en este censo, nos ayuden a promover que todos aquellos tienen un origen afro o negro, lo puedan manifestar. Lo que queremos es que la gente de origen negro lo diga”, finalizó el funcionario estatal.