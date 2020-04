Censos económicos, base para entregar créditos a micros y pequeñas empresas en Veracruz

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, coordinador de programas federales para el Desarrollo en el Estado de Veracruz, dio a conocer que los censos de los pequeños negocios familiares realizados a finales del 2018 o principios de 2019 solicitando un micro-crédito, será la base en que se apoyará para la asignación de créditos a la palabra de 25 mil pesos cada uno.



El funcionario federal recordó que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este programa de apoyo a las micros y pequeñas empresas para enfrentar las afectaciones que la pandemia del COVID-19, en donde se pretende apoyar a un millón de estas empresas.



Expresó que dichos créditos se empezarán a entregar a partir del 4 de mayo próximo, por lo que para prevenir contagios los solicitantes recibirán una llamada telefónica de los Servidores de la Nación para corroborar sus datos y solicitarles solamente tres documentos: credencial de elector por el frente, comprobante de domicilio y una foto suya y de su negocio o instrumentos con lo que trabajan en su empresa. No más documentos, agregó el funcionario.



Explicó que una vez preseleccionados, la Secretaría de Economía analizará cada caso y en una futura comunicación se les informará cómo va a continuar.



Sin precisar el número de empresas que recibirán este respaldo, señaló que la idea es que en un corto tiempo, a partir del 4 de mayo comiencen a fluir esos recursos para lograr la recuperación económica del estado, a través de fortalecer financieramente a estas pequeñas empresas familiares que tanto requieren el auxilio del gobierno de México.



“Por eso decimos que vamos bien. No solamente vamos a salir adelante con el tema de nuestra salud, que es lo más importante, sino también por lo que hemos hecho y lo que haremos con este programa en mayo, de gran empuje”, añadió.



“Y a los que no se censaron, en mayo van a continuar programas como Producción para el Bienestar, caña y café en Veracruz, apoyo a pescadores a través de Bienpesca y con las becas en sus distintas modalidades”, explicó el funcionario.



Finalmente, dio a conocer que una vez realizado el compromiso de apoyar a los que están inscritos en el citado censo de 2018 y 2019, se buscará la manera de abrir más opciones que el Gobierno de la República estará presentando para la recuperación económica del país.



“Vamos bien sigamos haciéndole caso a la Secretaría de Salud, al doctor López-Gatell, quédense en casa y sigamos construyendo un país de familias solidarias”, concluyó.