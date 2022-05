Central camionera en Poza Rica mantendrá protocolos contra COVID-19

Aunque la Secretaría de Salud estatal dejó a criterio propio el uso de cubrebocas en espacios públicos, en el servicio público de transporte sigue siendo obligatorio hasta nuevo aviso, aclaró personal a cargo del módulo de sanitización en la Central Camionera en esta ciudad.Indicó que el puesto de control sanitario, para evitar riesgos de propagación de COVID-19, se ha mantenido activo desde hace más de dos años, para aplicar gel antibacterial a los usuarios, toma de temperatura y verificar que los pasajeros porten el cubrebocas en la terminal y al momento de ingresar al área de andenes.Asimismo, operadores de autobuses refirieron que igualmente se pide a los pasajeros que mantengan colocado el protector, toda vez que las disposiciones no han cambiado.El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, dio a conocer en la víspera que en la entidad ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, además de que ya no es necesario colocar tapetes de desinfección en las entradas de los establecimientos comerciales, donde tampoco es obligación aplicar gel antibacterial.Asimismo, mencionó que se han dado condiciones para regresar a la normalidad, y atajó que el uso del cubrebocas nunca fue obligatorio, sino que era sugerencia como prevención en lugares abiertos.