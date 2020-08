Centro COVID Orizaba daría servicio la próxima semana, región con alza en casos

La próxima semana podría entrar en funciones el Centro de Atención Médica Expandida (CAME) 19 de Orizaba, así lo dio a conocer el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien agregó que se invirtieron más de 30 millones de pesos para rehabilitar este edificio que es la obra de la Nueva Unidad de Salud Mental y que se inició su construcción desde hace más de una década.



Indicó que los recursos económicos para la adecuación y equipamiento, provinieron de los tres órdenes de gobierno.



Esta tarde luego de hacer un recorrido por este CAME y acompañado del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor y del alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, indicó que en el pasado este edificio estaba en el olvido, pero que se equipó y ahora sí tendrá buen uso.



"No tenía instalación de agua, ni luz, era obra negra. Quiero resaltar que nos pusimos de acuerdo los tres órdenes de gobierno. Bien usados los recursos vean lo que se logra, ahora tenemos hospital para COVID con camas especiales, instalación de oxígeno y más".



Añadió que son 34 camas disponibles para dar el tratamiento final a los pacientes que están superando el coronavirus y que han estado hospitalizados "Las camas y todo ya están listas, hay medicamento, insumos para arrancar".



Será una comisión técnica en salud, quien definirá el día en que entrará en operación, pero podría ser la siguiente semana. Y es que no se quiere abrir si falta algún detalle, además que se tiene que hacer la valoración de los pacientes que están en los hospitales ahora y que pueden ser enviados al CAME.



De igual forma indicó que se contrataron en todo el Estado alrededor de 700 nuevos trabajadores para el área de Salud, de estos 60 son para este CAME.



"Lo que hicimos el día de hoy, fue revisar uno de los simulacros que se hacen antes de entrar en operación en este tipo de instalaciones de salud. Va cubrir la fase de convalecencia de los pacientes de COVID-19 que hayan sido valorados en los hospitales COVID-19; vamos a hacer la misma estrategia que hicimos con el CAME de Xalapa y Veracruz".



Pidió que los veracruzanos sigan con sus medidas necesarias para avanzar hasta el color verde. Por ello es que apuntó que no se puede decir cuándo podrían regresar los estudiantes a las aulas.