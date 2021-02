Centro de Cancerología en Xalapa se quedó sin servicio de fisioterapia, señalan

Pacientes del Centro Estatal de Cancerología Doctor Miguel Dorantes Mesa de esta capital denunciaron que desde el año pasado les fue retirado el servicio de fisioterapia oncológica, lo cual repercute en gran medida en las secuelas del proceso de neoplasia que enfrentan.



Amparo Acosta Coria del municipio de Orizaba, una de las pacientes afectadas por esta medida, señaló que son un grupo de 40 mujeres que requieren de este servicio de fisioterapia, la cual se les brinda una vez que son operadas de mastectomía para mitigar los efectos de la intervención quirúrgica.



“Cuando nos operan, las cosas ya no vuelven a ser igual, quedamos con secuelas que a veces el medicamento no nos quita el dolor, se nos inflama el brazo y es fuerte el malestar; a veces nos trunca la radioterapia y no podemos recibirla, por eso requerimos la fisioterapia oncológica para atendernos”, añadió.



Desconocemos si la orden de retirar este servicio fue ordenada por el director del nosocomio, doctor Jorge Ortiz González, ni del por qué suspendieron el mismo; para nosotros este es de suma importancia; una servidora llevo cinco años de estar recibiendo la fisioterapia oncológica y me ha funcionado muy bien, añadió.



Expresó que ahora desconocen qué hacer ya que hemos solicitado una cita con la fisioterapeuta y no hay este servicio; esta área en el hospital ya no existe desde el año pasado, añadió.



Recordó que por los efectos de la pandemia del COVID-19 muchos pacientes ya no recibieron estas terapias y en lo que va del presente año, tampoco se han proporcionado, sin dar mayores explicaciones al respecto. “Ahorita ya no contamos con este servicio, la mayoría somos pacientes de cáncer de mama”, apuntó.



Señaló que los pacientes que reciben este tratamiento provienen de varios municipios del norte, centro y sur del estado de Veracruz, quienes al tener que acudir a recibir los servicios médicos en este centro médico, tienen que gastar y a veces no hay ni para comer y menos para cubrir los gastos de una habitación en algún hotel.



“En verdad nos hace falta esta atención de la fisioterapia, está de por medio nuestras vidas; nosotros acudimos al Gobernador, como máxima autoridad para que tome cartas en el asunto, y se haga una supervisión como se requiere este servicio tan necesario de la fisioterapia”, expuso.



Por último, las pacientes demandaron también que el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, supervise la falta de material de curación que se tiene en este hospital.