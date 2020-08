Centro de Capacitación aplicará antidoping a transportistas, en Río Blanco

Debido a que hace 10 años se llegaba a encontrar un problema de adicción en uno de cada 10 operadores del transporte de carga y hoy esa proporción ha subido a 4, en el Centro de Capacitación del Autotransporte (CCA) se aplica un examen antidoping a los alumnos antes de iniciar los cursos y uno casi para terminar, señaló José Carlos Gilibert Peña, director de ese lugar.



Explicó que el consumo de drogas era anteriormente algo que se tenía muy oculto, pero ahora los jóvenes lo hacen de manera más abierta; sin embargo, las empresas buscan choferes no solamente certificados, sino confiables.



Mencionó que por ello sobre este tema ejercen mucho control y si se detecta al inicio se les ofrece a los jóvenes apoyo psicológico con personal del centro, pero si se vuelve a detectar esa situación, se les da de baja.



Indicó que la droga de mayor uso que detectan es la mariguana, situación que consideran podría ir a la alza con las modificaciones que se han hecho a la ley para que se use de manera terapéutica y lúdica.



Cabe mencionar que este viernes, en las instalaciones del CCA se llevó a cabo un concurso en el que participaron varios jóvenes alumnos que crearon su propia caja de velocidades y en donde Oswaldo Olivo Medina fue galardonado con el primer lugar, mientras que el segundo fue para Axel Balderas Monterrosas y un grupo de cinco jóvenes más que no pudieron estar debido a que son de Xalapa y no podían llegar; en tercero quedó Brenda Michelle Cid Juárez y en cuarto lugar Tomás Vázquez y Javier Hernández.