Centro de Conciliación Laboral de Veracruz emite su Reglamento Interior

Con un año de retraso, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz emitió su Reglamento Interior, con la finalidad de dar sustento jurídico a su estructura orgánica.De acuerdo con la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, la Junta de Gobierno se debió instalar en un plazo no mayor a 30 días naturales, contado a partir del día siguiente al inicio de funciones del Centro, que fue el 3 de noviembre del 2021.Y dicho Reglamento debió expedirse en un plazo no mayor a 90 días naturales, contado a partir de la instalación de la Junta de Gobierno, sin embargo, se emitió y entró en vigor el pasado 26 de noviembre.Entre las novedades del Reglamento Interior destaca que el Centro de Conciliación Laboral, en la medida de sus recursos y posibilidades presupuestales, implementará las técnicas y métodos para brindar el servicio de conciliación laboral a distancia empleando las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC).Lo anterior, con la finalidad de ofrecer el servicio de conciliación laboral a las personas que se encuentren imposibilitadas para acudir presencialmente a las instalaciones del Centro para el desahogo de las audiencias que contempla el procedimiento, salvaguardando en todo momento los principios de imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, información, honestidad y confidencialidad.Asimismo, se establece que la Junta de Gobierno estará conformada por las personas titulares del Poder Ejecutivo Estatal, quien la presidirá y su suplente será la persona titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.También por las personas titulares de las Secretarías del Trabajo, Previsión Social y Productividad; de Gobierno; y de Finanzas y Planeación; así como por el titular de la Dirección General del Centro, quien fungirá en las sesiones como Secretaría Técnica, y un Comisario que será designado por la Contraloría General del Estado.La Junta de Gobierno tendrá la facultad de establecer las políticas, acciones y prioridades que deberá desarrollar el Centro, relativas a la prestación de los servicios públicos que le corresponden en los términos de la Ley.Aprobar y evaluar anualmente, previo informe y dictamen del Órgano Interno de Control, los estados financieros del Centro y el programa operativo anual y administrativo.También analizar y aprobar, en su caso, el informe anual de actividades, los informes y resultados periódicos que rinda la persona titular de la Dirección General, con la intervención que corresponda al Órgano Interno de Control.Los cargos como integrantes de la Junta de Gobierno serán de carácter honorífico y bajo ninguna circunstancia podrán ser remunerados o gratificados y durarán en sus funciones mientras sus nombramientos no sean revocados.