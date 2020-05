Centro de Justicia Alternativa ahora es organismo descentralizado; ya no tendrá consejeros

A partir de hoy el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz deja de estar adscrito al Poder Judicial de Veracruz y como Organismo Público Descentralizado formará parte de la administración pública estatal, sin que cambie sustancialmente la forma de administrarse, sin embargo, sí habrá de prescindir de los tres consejeros que lo integraban.



Los tres consejeros eran designados por el Congreso del Estado por un periodo de seis años improrrogables, los cuales tenían la categoría y salario similar a la de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que significaban una carga al presupuesto del Centro Estatal para fortalecer sus tareas sustantivas.



Este martes entró en vigor las reformas y adiciones diversas disposiciones de la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos del Estado de Veracruz, con la finalidad de eficientar los mecanismos alternos de solución de controversias. por lo que el Centro Estatal tendrá su sede en la capital del Estado y tantas unidades regionales como lo determine su Órgano de Gobierno.



Ahora, el Centro Estatal se integrará por un Órgano de Gobierno, que será su instancia superior y una Dirección General, cuyo titular será nombrada y removida libremente por el Gobernador del Estado.



Para ocupar la Dirección General se requiere ser veracruzano; contar con título de Licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; acreditar experiencia en los medios alternativos para la solución de conflictos legales; tener un modo honesto de vivir; y gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.



Mientras que el Órgano de Gobierno estará integrado el titular del Ejecutivo Estatal, quien lo presidirá, y en su ausencia lo suplirá la persona titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.



Además, lo integraré el o la titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, un Magistrado o Magistrada del TSJ; un Magistrado o Magistrada integrante de la Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Finanzas y Planeación, de Trabajo, y de Previsión Social y Productividad.



Así como por el o la titular de la Dirección General del Centro Estatal de Justicia Alternativa, quien fungirá como Secretaria Técnica o Secretario Técnico, y un Comisario que será designado por la Contraloría General del Estado.



La Secretaria Técnica o Secretario Técnico y el Comisario tendrán derecho a voz, pero no voto en las sesiones del Órgano de Gobierno.



También podrán ser Mediadores, Conciliadores o Facilitadores los Jueces Municipales; además, los cargos de los integrantes del Órgano de Gobierno serán honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su desempeño.



Además, las personas que en su caso ocupen la titularidad de la Dirección General y de las unidades administrativas de mando o dirección en el Centro Estatal, continuarán en su encargo hasta en tanto no se realicen los nombramientos correspondientes, con la posibilidad de ser consideradas por la autoridad competente para permanecer en dichas responsabilidades.



En tanto se instala el Órgano de Gobierno, quien en su caso ocupe la titularidad de la Dirección General, de las unidades administrativas de mando o dirección del Centro Estatal al inicio de la vigencia del Decreto, así como demás personal, continuará en sus funciones aplicando las determinaciones vigentes aprobadas por el Consejo Directivo.



El Órgano de Gobierno emitirá el Reglamento y demás normativa correspondiente prevista en este Decreto en un plazo no mayor de 120 días naturales; y mientras ello ocurre, toda expresión aplicable al Consejo Directivo del Centro Estatal se entenderá atribuida al Órgano de Gobierno del Centro Estatal.