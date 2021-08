Centro de Rehabilitación de Orizaba atiende a quienes presentan secuelas de COVID

Debido a que personas que padecen COVID-19 presentan algunas secuelas parecidas al Guillain Barré, algunas de éstas acuden al Centro de Rehabilitación Integral de Orizaba (CRIO) para atenderse, señaló Angélica Andrade Navarro, directora de ese lugar.



Mencionó que esa enfermedad es nueva y poco a poco se ha ido aprendiendo de ella y se va conociendo más de las secuelas.



Indicó que quienes la han padecido en ocasiones presentan problemas de movilidad, no pueden caminar o no pueden mover bien las manos, entonces acuden a terapia para ayudarse.



Andrade Navarro señaló que cuando presentan esos problemas piensan que tienen algún otro padecimiento o que es Guillain Barré, pero no es así.



Apuntó que ese síndrome causa una enfermedad grave, pero no se sabe muy bien cómo es que las personas llegan a contagiarse.



Comentó que platicando con algunas personas que han enfermado de coronavirus se dan cuenta de que al platicar se les olvidan los nombres de las cosas y les cuesta trabajo recordarlas.



Mencionó que hasta ahora no han visto que haya un repunte en casos de Guillain Barré, pero sí han llegado varias personas con secuelas de coronavirus.