Centro de Salud en comunidad de Medellín de Bravo carece de agua potable

Personal médico y usuarios del Centro de Salud del Tejar, en Medellín de Bravo, tienen temor ante un posible brote de COVID-19 debido a que están en análisis 4 casos sospechosos entre los trabajadores.



Lamentan que por parte de la Secretaría de Salud no se haya atendido el llamado ante la demanda de agua potable, servicio del cual carecen desde hace 2 meses, el cual es indispensable para los cuidados ante la pandemia.



"Es este lugar del Centro de Salud del Tejar aparte de que está bastante abandonado por la jurisdicción sanitaria, tienen dos meses sin agua. Con la pandemia en su máxima potencia y sin poderse lavar la manos y en esta semana hay 4 probables casos de contagio de COVID con los mismos trabajadores", dijo uno de los familiares del personal.



Aunque constantemente han demandando que la Jurisdicción Sanitaria número 8 intervenga en la solución con el servicio de agua, no han tenido respuesta e incluso, la protección personal que se da a los empleados es mínima.



"Ellos tienen muy precaria protección, como lo consideran un Centro de Salud de primer nivel, les dan equipo de protección de básico a pobre, sin agua, con un equipo básico y con supuestos contagios, están en peligro".



De acuerdo con los trabajadores que prefirieron hablar anónimamente por temor a represalias, hace dos meses un particular compró un terreno por donde pasaba un tubo de agua que suministraba al Centro de Salud, una escuela y varias colonias de la comunidad, la construcción lo cortó y la operadora de agua no ha ido a conectarlo.



Sólo se abastecen de agua con pipas que envía el municipio pero no es suficiente para las 20 personas que trabajan ahí y los usuarios que acuden a consultas médicas.