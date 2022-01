Centro de Transferencia de desechos sigue sin concretarse en Tequila

El alcalde de Tequila, Jesús Valencia Morales, indicó que al momento no hay nada en concreto con la creación de un Centro de Transferencia en este lugar.Explicó que no se requiere de donar un predio, pues sólo será un espacio en donde puedan estar los contenedores y ahí llegará probablemente un tráiler que acudirá para llevarse la basura al relleno de Nogales.Mencionó que por el momento no se tiene aún ninguna opción, sólo es una propuesta y se está analizando para ver si es viable.“Hay propuestas, pero en firme ninguna. Sí se está haciendo, pero se está viendo la viabilidad de en dónde sería. No puedo decir: será en el campo de futbol porque aun no se sabe”, dijo.El alcalde de Tequila reiteró que a ese sitio llegarían los camiones de basura de 12 municipios para dejar sus desechos en los contenedores y de ahí se llevarían al relleno sanitario, por lo que no se teme que hayan problemas de contaminación.Valencia Morales recordó que actualmente todos los municipios de la sierra trasladan sus desechos al relleno sanitario de Nogales, aunque por un tiempo se estuvo haciendo en Cuitláhuac, significando un gasto grande para todos ellos.Recordó que el deposito de cada tonelada les representa un gasto de 200 pesos, más lo que se gasta en diesel y los operadores de camiones de volteo, ya que en la sierra no se cuenta con compactadores.