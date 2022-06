Centro Punto Santa Rosa, en Orizaba, tiene previstas tres etapas más: empresario

El empresario Fernando del Valle Yáñez, director de Inmobiliaria Ciudad Mendoza, aseguró que se tienen previstas tres etapas más en el Centro Punto Santa Rosa, el cual se ubica en el terreno de la ex fábrica textil CIVSA en Ciudad Mendoza."Lo que recientemente se inauguró fue la primera etapa, pero queremos desarrollar las otras tres en los siguientes tres años; una por año, ese es el objetivo".Añadió que se debe analizar cómo funcionará esta primera etapa y de hacerlo bien, entonces vendrían las demás fases en las cuales se consideran la instalación de un cine y alguna tienda del tipo de Suburbia."Queremos traer muchos servicios y desarrollar el resto de la obra. Es una sola compañía que tiene atrás seis inversionistas. Para las otras etapas tenemos los bodegones de la ex fábrica donde nos gustaría traer una tienda ancla, hay muchas cadenas que podría interesarles establecerse aquí, nos gustaría mucho que hubiera un cine".Dijo que aún y cuando el trabajo será arduo, estará tratando de convencer a diferentes empresas para que se instalen en este centro comercial. "También tenemos pensado un gimnasio, un hotel, a lo mejor una clínica, aún no sabemos, pero lo importante es detonar esto para que el resto solito vaya cayendo".