Centros COVID de Xalapa y Veracruz puerto ya atienden a 17 pacientes no graves

Los Centros de Atención Médica Extendida COVID-19 de Xalapa y el de Veracruz puerto, ya atienden a 17 pacientes no graves, reportaron las autoridades sanitarias del estado.



En el marco del mensaje de la situación del Coronavirus en la entidad se detalló la operación de los centros de salud y hospitales, los cuales cuentan con una red de atención a pacientes COVID.



Sin embargo, el Centro de Cancerología en Xalapa no forma parte de la misma.



Es por lo anterior que en caso de presentar la sospecha de síntomas, los ciudadanos deben acudir a los nosocomios específicos para tal fin, donde en la actualidad se cuenta con los CAME C-19, los cuales reciben pacientes en recuperación; en el caso del de Xalapa se atienden a nueve y el de Veracruz a ocho.



“Son pacientes no graves, que están muy avanzados en su recuperación y que necesitan de los últimos cuidados para ser dados de alta por mejoría”, explicaron.



Durante el mensaje se insistió en que con esta acción se busca ampliar aún más la capacidad hospitalaria, sin embargo, todos los hospitales y centros de salud habilitaron una ruta COVID-19 y están preparados para recibir a pacientes que, sin saberlo, presenten síntomas de coronavirus y necesitan ser atendidos de manera correcta.



Posteriormente, una vez estabilizados se transfieren a los hospitales específicos que corresponda, para la atención de este padecimiento.



“No debe haber malas interpretaciones de la información que les hemos estado proporcionando, porque queremos que todo sea claro para ustedes y no piensen en ningún momento que su familiar va a ser mal atendido, que el personal no está capacitado o que el hospital no es el indicado”, detallaron.



Asimismo, respecto a los municipios con mayor número de casos positivos de COVID, donde se encuentran Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Boca del Río y Xalapa, se les exhortó a sumarse a las acciones conjuntas con la autoridad sanitaria estatal, para disminuir el riesgo de contagios.