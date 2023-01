Cerca de colapsar, barda de exfábrica textil de Río Blanco pone en riesgo a transeúntes

Un promedio de 560 metros lineales de barda perimetral de la ex fábrica textil de Río Blanco podrían colapsar debido a las malas condiciones de la estructura.Este martes, personal de Protección Civil acordonó la zona para evitar así que la barda alcance a algún peatón o conductor desafortunado.No obstante a la instalación de la cinta preventiva, los peatones siguen caminando sobre la acera, y poniendo en peligro su vida.Y es que a un año de distancia en que el Ayuntamiento emitió la alerta a los propietarios del inmueble en desuso, hasta el momento no se ha rehabilitado.El director de Protección Civil, Jesús Osorio Méndez, precisó que tras un análisis de riesgo a los 560 metros de la barda, se determinó que está fracturada y con una prolongada inclinación hacia la acera y avenida de Camino Nacional, lo que arriesga a transeúntes.Lo anterior entre las calles Plácido Mata y Primera de Los Pinos, por lo cual la corporación determinó colocar vallas preventivas, para evitar que los transeúntes circulen por esa acera.Pidió a los peatones acatar la medida preventiva, evitando circular cerca de la barda de la ex fábrica, por lo que deberán transitar por la acera de enfrente, cruzando el bulevar por los pasos peatonales para evitar caídas y accidentes.“La barda perimetral de la ex fábrica es un peligro inminente para la población, por ello se determinó esta medida preventiva para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, es una situación preocupante, por lo que los propietarios de la ex fábrica deben realizar trabajos de rehabilitación.