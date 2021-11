Cerca de concluir, Ayuntamiento de Poza Rica crea Instituto Municipal de la Mujer

El Ayuntamiento de Poza Rica, que preside Francisco Javier Velázquez Vallejo, formalizó la creación del Instituto Municipal de las Mujeres como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.A través del Reglamento Interno de dicho instituto quedó establecido que su presupuesto no podrá ser menor al 3 por ciento del establecido en la Ley Número 523 de Ingresos del Municipio de Poza Rica de Hidalgo.Y para concluir este año se destinará una cantidad mensual de 265 UMA (23 mil 749 pesos) que servirá para cubrir los gastos de operaciones administrativas en las actividades propias del Instituto pero ese recurso no contempla el salario de las servidoras.A partir de este jueves se tiene un plazo de 15 días hábiles para la instalación del Instituto y el Cabildo deberá nombrar a la Directora General a propuesta del Presidente Municipal.La Directora General del Instituto concluirá su periodo el mismo día que finalice el periodo de la Administración.Para ser Directora General del Instituto se deberá, además de cumplir los requisitos que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre, ser vecina del Municipio, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener un modo honesto de vivir; contar con la Constancia de No Inhabilitación; preferentemente tener documentación que compruebe que posee conocimientos y experiencia acerca de la perspectiva de género, como mínimo 3 años de experiencia; y preferentemente contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultado para el ejercicio a desarrollar.El Instituto contará para su vigilancia, control y evaluación con un Consejo Municipal de las Mujeres estará integrado por la o el Presidente Municipal, la Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de Poza Rica, el o la Titular de la Sindicatura, la Secretaria o Secretario del Ayuntamiento, la o el Responsable de la Comisión de Igualdad de Género y una Representante de la Sociedad Civil.Entre sus atribuciones está la de promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en la toma de decisiones respecto del diseño de los planes y los programas de Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave.Y la de coadyuvar con el Gobierno Municipal de Poza Rica para integrar el apartado relativo al Programa Operativo Anual de acciones gubernamentales en favor de las mujeres, que deberá contemplar sus necesidades básicas en materia de trabajo, salud, educación, cultura, participación política, desarrollo y todas aquellas en las cuales la mujer deba tener una participación efectiva.