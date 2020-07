CERESO de Coatza no quería entregar cuerpo de reo fallecido por COVID-19

Familiares de reclusos del Centro de Readaptación Social (Cereso) “Duport Ostión” denunciaron contagios y fallecimientos por COVID-19 dentro del sitio, sin que autoridades expliquen la situación hasta el momento.



Andrea Bravo Hipólito explicó que su cuñado, Refugio Lugo Vázquez, un interno de 63 años de edad, murió tras contagiarse presuntamente de Coronavirus y ahora las autoridades se niegan a entregarle el cuerpo si no paga lo correspondiente a los servicios funerarios.



Aseveró que la familia no cuenta con los recursos para poder sacar al señor Refugio, además indicaron que nunca les notificaron que éste se encontraba enfermo de COVID-19.



“Mi cuñado aquí en el CERESO se enfermó y lo trasladaron al hospital de Mina pero de hecho a mi hermana nada más le mandaban por teléfono cómo evolucionaba, ayer ya tenía ocho días y falleció. Ayer venimos a hablar con el director del CERESO y él nos dijo que no tenía nada que ver ahí, que teníamos que trasladarnos a Mina, al hospital para que la trabajadora social nos dijera que íbamos a hacer pero ahí no salió nadie, una policía nos dijo de buscar en la funeraria para que a mi cuñado lo sacaran de ahí”, expresó.



Los familiares revelaron que no es el único caso, pues han sabido de más reos que contrajeron COVID-19, pese a que las visitas fueron prohibidas.



Otras familias se plantaron en el portón de ingreso al CERESO para exigir justicia y que las autoridades los atiendan.



“¡Queremos justicia! ¡Que vea el Gobernador lo que está pasando! Él debe de ver eso por los que están aquí adentro, ver qué cosa va a hacer con ellos, se supone que no había visitas para que no hubiera contagios con esta cosa que están pasando. Somos pobres, no tenemos para sacarlo, Presidente de Coatzacoalcos también vea cómo nos puede ayudar", expusieron.



Finalmente, varios minutos después de que dieron a conocer esta situación a través de los medios de comunicación, las autoridades del reclusorio les hicieron saber que ellos correrían con los gastos funerarios y que en breve les entregarían el cuerpo.