Cero defunciones este domingo por COVID-19 en Veracruz; sólo 10 nuevos contagios

Luego de practicar 278 mil 244 estudios, la Secretaría de Salud (SS) ha confirmado 124 mil 248 (+ 10 nuevos) casos de COVID-19 en Veracruz, 146 de éstos activos y 146 sospechosos actuales.Desde el inicio de la emergencia sanitaria suman 109 mil 123 pacientes recuperados y 145 permanecen en vigilancia.Hoy no hubo fallecimientos, aunque, en las cifras acumuladas, la dependencia contabiliza 141 mil 067 resultados negativos y 12 mil 929 sospechosos en investigación.Plan Nacional de VacunaciónLa inyección de refuerzo a la población de 60 años y más, la estrategia en adolescentes de 15 a 17, personas rezagadas mayores de 18 y mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación, es como sigue:20 de diciembreÁlamo.Poza Rica.20 y 21 de diciembreChicontepec.Isla.Del 20 al 22 de diciembreBoca del Río.Martínez de la Torre.21 y 22 de diciembreCerro Azul.Naranjos.Tamiahua.Primera dosis al sector de 15 a 17 años20 de diciembreAlpatláhuac.Chinameca.Chinampa de Gorostiza.Coetzala.Coxquihui.Ixhuatlán del Sureste.Mecayapan.Sayula de Alemán.Tehuipango.Tlalixcoyan.Xoxocotla.Zozocolco de Hidalgo.Del 20 al 22 de diciembreBoca del Río (también rezagados de 18 años y más).Veracruz.21 de diciembreCalcahualco.Coahuitlán.Chumatlán.Moloacán.Naranjal.Pajapan.Tatahuicapan.Tenampa.Tlacotepec de Mejía.Zontecomatlán.21 y 22 de diciembreFilomeno Mata.En atención a diversos cuestionamientos de la población sobre COVID-19, a través de redes sociales, la SS responde aquellos más frecuentes:- ¿Qué les pasa a las personas que enferman?Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 80 por ciento de quienes desarrollan los síntomas se recuperan sin necesidad de tratamiento hospitalario, 15% son casos graves que requieren oxígeno y el 5 restante llegan al estado crítico y ameritan cuidados intensivos.- ¿Rociar cloro o alcohol puro sobre la piel mata los virus?‎Aplicar alcohol puro o cloro sobre el cuerpo puede causar daño, especialmente si entra en los ojos o boca. Aunque estos productos pueden usarse en la desinfección de superficies, sobre la piel es un error y no matan los microorganismos.- ¿Enjuagarse la nariz con solución salina protege del COVID-19?Incluso cuando tal procedimiento limpia y elimina secreciones en la nariz no existe evidencia de que un enjuague nasal con solución salina proteja de las infecciones respiratorias.- ¿Los remedios caseros son efectivos contra la enfermedad?Ningún remedio casero puede proteger contra el COVID-19, incluyendo el dióxido de cloro, vitamina C, aceites esenciales, plata coloidal, aceite de sésamo, ajo y sorbos de agua cada 15 minutos. Lo mejor son las medidas básicas de higiene ya por todos conocidas.- ¿Exponerse al sol o a temperaturas altas previene el padecimiento?Falso, por muy soleado o cálido que sea el clima las altas temperaturas no lo previenen; por el contrario, incrementan los daños a la piel.Infórmate a detalle del Plan de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico vigente ingresando al sitio http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Ante síntomas comunícate al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!