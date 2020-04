Cerrando el Centro de Xalapa, ambulantes presionan por apoyos ante crisis

Vendedores de “chácharas”, se instalaron en la explanada del parque Benito Juárez de Xalapa, para continuar con su exigencia de recibir dinero o alimentos y subsistir durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.



La representante de los comerciantes, Marilí Aguilar Tlapa, señaló que hasta no tener alguna respuesta positiva por parte de las autoridades municipales no se quitarán del parque, pues a otros de sus compañeros ya les fue entregado un apoyo económico.



"Hasta ahorita a nosotros no nos han dado nada, es una mentira. No nos han dado ni una pizca de frijol. El miércoles a otros compañeros les dieron, quién sabe a quienes, pero a nosotros nos dicen que no hay. Queremos que nos den recurso, despensa o que nos dejen vender, pero ya. Ya no vamos a llevar papeles a Gobernación o a Comercio", expuso.



Luego de estar en el parque Juárez, bloquearon la vialidad de la calle Enríquez, la avenida Ávila Camacho con dirección al Viaducto, y Clavijero.



Los ambulantes, que se instalan en distintos tianguis de la capital del estado, reiteraron la urgencia de poder trabajar. Además gritaban al unísono que la administración del exalcalde Américo Zúñiga Martínez tenían prioridad por la gente más pobre.



"No tienen palabra, nada más nos engañan, y no dan la cara, nos dijeron que habría un cambio, pero no que nos matarán de hambre".



Cabe recordar que el día de ayer, los mismos manifestantes llegaron a la plaza Sebastián Lerdo para comercializar sus productos, en su mayoría ropa usada, zapatos, y demás “chácharas”.



En esta ocasión, desde temprana hora cambiaron de sede, donde empleados del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC), trataron de dialogar con los ambulantes, mismos que se reusaron y bloquearon el Centro Histórico de Xalapa.