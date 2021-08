Cerrar Centro lleva a negocios xalapeños a la quiebra

Al decir que "no queremos ser parte de la estadística", la empresaria del Centro de Xalapa, Míriam Güemes, afirmó que los cierres viales en el primer cuadro de la ciudad han disminuido en 78 por ciento las ventas de quienes tienen sus negocios allí y algunos han dejado de percibir hasta 100 por cierto de ingresos.



En entrevista previa a la manifestación en la intersección de las calles Xalapeños Ilustres y José María Arteaga, enumeró que son 103 locales los que están afectados con la medida decretada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



"El cierre vehicular nos trae graves consecuencias económicas, tristemente han cerrado muchos negocios, están los emblemáticos como la Casa Helman, Casa Olivier y el hotel que estaba arriba, la zapatería Fito's, en la calle Lucio hay pequeños negocios (que han cerrado)", expresó Güemes.



Insistió que están luchando por sus derechos, por lo que dijo no entender a qué está jugando el Gobierno, "si somos gente de trabajo, tengo una empresa de casi 100 años y no podemos dejarla morir".



Calificó como "incongruente" que se cierre el Centro a la circulación de autos pero los balnearios, playas, restaurantes y plazas comerciales sigan operando sin inconvenientes.



La empresaria indicó que hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Xalapa, ni el Gobierno Estatal les han dado alguna solución a las demandas que tienen, por lo que dijo esperar que ello se dé este día tras la protesta que llevaron a cabo.



"Sólo llamadas telefónicas, hoy tendríamos el diálogo", dijo.