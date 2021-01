Cerrarán acceso al Cofre de Perote para evitar percances vehiculares

Ante la posibilidad de caída de aguanieve por la tarde en partes altas del Cofre de Perote, según datos de la Secretaría de Protección Civil Estatal, el director de Protección Civil de Perote, Carlos Gómez Díaz, recordó a la población que este día se cerrarán los accesos hacia la montaña.



Y es que alertó a quienes deseen subir para ver el paisaje que eviten hacerlo pues refirió que el camino con la presencia de nieve o hielo suele tornarse resbaloso y los vehículos pueden sufrir algún percance.



“Nos estamos preparando porque se van a cerrar los accesos hacia el Cofre del lado de Perote. Se sellará el camino que empieza en la comunidad de El Conejo, por eso hacemos la invitación a quienes quieran acudir para que no se arriesguen a subir, ya que el camino no está en buenas condiciones y con la caída de nieve, hielo o granizo se vuelve resbaladizo y pueden derrapar las unidades que lleguen a subir”, detalló.



Precisó que además, no sólo se alerta debido a las condiciones climatológicas, sino por la pandemia, por ello insistió en que la gente permanezca en sus casas.