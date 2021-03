Cerrarán al turismo la cascada de Naolinco, en Semana Santa

La cascada de Naolinco permanecerá cerrada a los turistas durante estos días de asueto, indicó el director de Protección Civil, Eduardo Yáñez.



Dijo que se colocan lonas para alertar a los visitantes sobre las prohibiciones, además de informar sobre las medidas sanitarias que se llevan a cabo en el municipio.



“Se están colocando lonas en las partes más importantes del municipio, la cascada va a estar cerrada, también no hay permiso de estar en el parque, aunque se están haciendo trabajos de reparación pero las partes importantes de Naolinco están cerradas”, detalló.



Señaló que durante estos días no se ha registrado gran afluencia, pues se efectúan varias obras de reparación, lo que ha inhibido un poco la presencia de turistas.



“El parque lo están arreglando, hay varias obras y por lo mismo no ha venido mucha gente”, acotó.



Agregó que en cuanto al comercio local y restaurantes, estarán abiertos; no obstante, destacó que con estrictas medidas sanitarias.



“Están abiertos esperando que venga gente pero pues no se registra mucha entrada, está muy tranquilo Naolinco”, dijo.