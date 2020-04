Cerrarán Capillas de Adoración Perpetua el próximo jueves, en Coatepec

El sacerdote Sotero Domínguez Gómez, quien esta mañana presidió la homilía en la Iglesia de San Jerónimo en Coatepec, expresó que en estos momentos de enfermedad y sufrimiento que se vive en el mundo por el COVID-19, los seres humanos no están solos, pues tienen a Jesús quien prometió estar hasta el fin del mundo.



Acompañado por los sacerdotes del Decanato de esa región y al celebrar el Domingo de Ramos, reconoció que Jesús es la luz del mundo y justo como su último grito en la cruz, hoy tiene un grito solidario con la humanidad.



“No estamos solos, que en estos momentos de enfermedad y sufrimiento en el mundo no estamos solos, si tu siempre estas con nosotros hasta el fin del mundo. Si eres el Rey y Señor de nuestras vidas, habla fuerte a nuestra almas para convertimos a tu reino, Cristo único mediador nuestro”, exclamó.



Ante un recinto vacío, únicamente con la presencia de algunos laicos y servidores de la iglesia, así como del coro, el padre reconoció que el ser humano requiere ser regenerado en el Espíritu Santo para obtener el perdón por los pecados y volver a encontrar las razones verdaderas de la fraternidad entre los hombres.



“Te necesitamos para librarnos de la desesperación y de la negación y tener certezas que no fallen jamás, te necesitamos con nosotros para aprender el amor verdadero y caminar con la fuerza de tu caridad por nuestra vida”, comentó.



En esta ocasión y a través de los medios electrónicos, el presbítero, señaló que durante esta celebración serían los sacerdotes y algunos representantes de las comunidades religiosas, quienes aclamarían a Cristo Rey con palmas representando su entrada a Jerusalén.



“Los sacerdotes aclamaremos como nuestro Rey junto a los pocos fieles que nos acompañan, a los laicos que representan a sus comunidades, te aclamaremos como nuestro Rey, las religiosas como representantes de sus comunidades religiosas”, expresó.



Al final de la celebración, informó que el próximo jueves, temiendo que la población acuda a las Capillas de Adoración Perpetua, éstas serán cerradas, pues existe el peligro de contagio si se registra alguna aglomeración.



“Temiendo que la gente asista a las capillas, estarán cerradas desde las 5 de la tarde, para evitar congregación de gente y que haya peligro de contagio, recomendamos prudencia, que todos acaten las medidas sanitarias y que se pueda cuidar a las personas mayores”, finalizó.