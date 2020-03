Cerrarán un mes kínder de Coatzacoalcos por rehabilitación; padres se molestan

Padres de menores de edad que estudian en el kínder “Eva Sámano”, perteneciente al DIF Municipal de Coatzacoalcos, denunciaron que el plantel cerrará sus puertas por un mes para rehabilitar sus instalaciones, sin pedir opinión alguna de los progenitores.



Expresaron que desde el viernes, docentes comenzaron a dar volantes informativos para anunciar que durante un mes aproximadamente no habrá clases, pues obras públicas compondrá y mejorará diversas áreas del plantel educativo.



Sin embargo, los padres de familia se dijeron molestos pues no se les pidió su opinión con respecto a la situación, aunado a que consideran que perder un mes de clases es demasiado para sus hijos.



Sin embargo, pese a los reclamos, las autoridades del DIF adelantaron que a los niños se les encargará tarea para efectuar en casa.



También aclararon que durante el mes que duren los trabajos no se cobrará la mensualidad correspondiente.



“Nosotros prepararemos actividades que los menores podrán realizar en casa con apoyo de libros y cuadernos. Todo este esfuerzo junto con su apoyo será en beneficio para la comunidad educativa” aseveró a directora del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María Asunción Alcántara de la Cruz.



Agregó que el CADI Eva Sámano tenía casi 50 años sin recibir una rehabilitación de este tipo, por lo que el DIF busca brindar mejores condiciones para la educación de los niños.

Mencionó que con esto también se busca cumplir con los lineamientos de Protección Civil.