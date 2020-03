Cerraron paso a playas de Pajapan por coronavirus

El municipio de Pajapan ya no permite el ingreso de visitantes, bañistas ni turistas a sus playas desde la semana pasada, es por ello que con la ayuda de la fuerza pública regresa a sus casas a aquellos que intentan entrar por el lado de la congregación de Barrillas.



El agente municipal, Miguel Ángel Martínez Martínez, abundó que la policía sólo permite la salida y el ingreso de los oriundos de Pajapan que todos los días van a Coatzacoalcos a vender sus productos, como frutas y verduras y/o alimentos diversos pero nadie más fuera de ellos, tiene permitido el acceso y menos para "placer".



"Ya tomaron sus medidas, ellos ya pusieron filtros a las entradas y salidas, pusieron una lona en el paso de lanchas del lado de Barrillas invitando a los bañistas que no crucen a su municipio porque ellos sí tienen cerradas sus playas. Ahí la policía los regresa si cruzan. Sólo hay acceso a los que lo necesitan, como los trabajadores que van a Coatzacoalcos", afirmó.



El agente detalló que en Barrillas apenas están valorando si también se cierra el Congreso de Turistas, esto para no causar daños prematuros a los comerciantes.