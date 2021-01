Cesan a director de hospital en Tabasco por vacunarse cuando no le tocaba

Por haberse vacunado contra el Covid-19 cuando aún no le tocaba, el director del hospital de la Mujer, German Arturo Corzo Ríos fue cesado del cargo por instrucciones del Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.



En redes sociales trascendió que el médico Corzo Ríos no solo había recibido la dosis de la vacuna contra el Coronavirus, sino que habría facilitado a otros directivos administrativos a que también lo hicieran, cuando la indicación de la Secretaría de Salud Federal es que primero sería el personal que está en la primera línea de batalla contra esta enfermedad.



Fue entonces que llegó la orden del mandatario tabasqueño, Adán Augusto López Hernández, de separarlo del cargo por haber violado los protocolos de salud al recibir la vacuna, aun cuando no está en la primera línea de atención a pacientes.



“He dado instrucciones a la Secretaria de Salud para que el Doctor que hasta hoy fungía como Director del Hospital de la Mujer sea Cesado de ese encargo, al haberse anotado y haber sido vacunado contra el Covid ha violado los protocolos establecidos para la aplicación de la vacuna”, señaló el mandatario.



Apenas este jueves, el hasta entonces director de este nosocomio, Germán Arturo Corzo Ríos, había sido entrevistado asegurando se había ha avanzado de acuerdo al programa sin ninguna emergencia grave por la reacción del biológico.



“Empezamos a vacunar a los que estaban de acuerdo a la semaforización considerados como verde, que son los compañeros que están atendiendo directamente a pacientes con Covid y el día de ayer, concluimos tanto en el Hospital del Niño, como del Hospital de la Mujer", sostuvo.



Y agregó: “Ahorita, estamos con los que se encuentran en la semaforización amarilla, que son médicos y enfermeras, paramédicos y administrativos que están en relación a la atención de los otros pacientes que no tengan que ver con Covid, terminando eso viene el personal administrativo del resto del hospital para concluir con el personal activo y de resguardo”.



Sin embargo este viernes ha quedado cesado por haberse vacunado sin estar en la primera línea de atención a enfermos Covid.



Avanza vacunación



La Secretaría de Salud informó que de acuerdo al Programa Nacional de Vacunación contra el Covid-19 hasta este jueves, en Tabasco cinco mil 665 profesionales del sector han recibido la dosis de la farmacéutica Pfizer, sin ninguna complicación que haya requerido atención especial.



En coordinación permanente con la Secretaría de Salud Federal, y la Secretaría de Bienestar, reportó que en el segundo día de vacunación fueron aplicadas un total de 2 mil 810 dosis, en las 12 sedes de vacunación de los Hospitales COVID-19, en la que participan el IMSS, ISSSTE, ISSET, Pemex y Sedena.



Asimismo, dio a conocer que en cinco sedes Covid concluyeron la aplicación de la vacuna a su personal: el Hospital Comunitario de Tenosique, la Unidad de Hospitalización Temprana del Parque Tabasco, el Hospital General “Dr. Desiderio G. Rosado Carbajal” de Comalcalco, el Hospital Militar de la Sedena y el CESSA “Dr. Maximiano Dorantes”.