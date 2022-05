Cesan a tres funcionarios del ORFIS por presuntamente “arreglar cuentas públicas”

En la administración de Delia González Cobos como auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), se han separado del cargo a 3 servidores públicos “por sospechas no comprobadas” de intentar arreglar cuentas públicas.Aseveró que no se puede estar con “el enemigo en casa”.La auditora reiteró que el ente fiscalizador no hace arreglos de ese tipo, por lo que recomendó a los entes fiscalizables “no comprar espejitos”, ya que las cosas cambiaron.Expuso que Veracruz está bastante lastimado” (por la corrupción que ha imperado), por lo que esas prácticas no se van a permitir.