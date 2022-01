CFE deja sin luz al Palacio municipal de Jesús Carranza por adeudo de 3 mdp

Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cortaron este día el servicio de energía eléctrica a las instalaciones del palacio municipal de Jesús Carranza, al adeudar cerca de 3 millones de pesos que les heredó la administración pasada y que el Concejo Municipal ya tenía conocimiento, no lo cubrieron en su oportunidad.A pesar de que salió personal de la Tesorería municipal a pedirles a los trabajadores que no les suspendieran el servicio de energía eléctrica y llegar a un acuerdo para cubrir el adeudo, los empleados hicieron caso omiso, argumentando que ellos solo daban cumplimiento con la orden dada.Tanto el presidente del Concejo Municipal, Ranferi Plata Rodríguez, así como Jessica Hernández Peña e Irving Gorozpe Zetina, no tuvieron la amabilidad de salir a dialogar con los trabajadores de la CFE, brillando por su ausencia, desconociendo su ubicación.Y es que el pasado miércoles por la tarde, los trabajadores de la paraestatal pretendieron dar cumplimiento a esta disposición de sus superiores, el presidente del Consejo Municipal los enfrentó y los amenazó, advirtiéndoles “que sí cortaba la energía eléctrica de palacio municipal los metería a la cárcel municipal”.Por tal motivo, la mañana de este jueves regresaron los trabajadores de la CFE, pero acompañados con elementos de la Guardia Nacional (GN) para cumplir con la orden del corte del servicio de energía eléctrica a las oficinas del Palacio Municipal.