CFE dejó sin luz una semana a pobladores de varias localidades, en Naranjos

Un grupo de habitantes de la comunidad Monte Grande se plantó en las oficinas comerciales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esta ciudad, para protestar por el pésimo servicio que les ofrece.



Encabezados por el agente municipal, Andrés Aguilar Hernández, los quejosos dijeron representar a más de cincuenta familias de la localidad, las cuales durante una semana no tuvieron servicio de energía eléctrica.



Y aunque ya se reestableció el suministro, indicaron que decidieron acudir a la agencia de CFE para poner su queja y exigir que se mejore el servicio.



El agente municipal indicó que, además de que se echaron a perder alimentos perecederos, los alumnos no pudieran recibir sus clases a distancia, además de que padecieron la falta de electricidad debido a que no podían dormir sin ventilador.



En respuesta, el encargado de la oficina, Fernando Martínez Villaverde, aseveró que el problema se originó por la caída de dos postes, mismos que no fueron levantados a tiempo ya que las lluvias dejaron fangosos los caminos y las camionetas no podían entrar.



Esta falla y otras fallas, abundó, también afectó a otras localidades como Galeana, Empalizada, Ocampo, de este municipio de Naranjos, así como al Anono y Zacamixtle perteneciente al municipio de Tamiahua y Tancoco respectivamente, ante lo cual aseveró que CFE ha hecho el compromiso de atender los desperfectos lo más rápido posible.