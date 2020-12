CFE descarta daños al sistema nacional eléctrico por apagón en el país

El apagón que afectó a diferentes zonas del país no dañó el sistema eléctrico nacional, dijo este lunes Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



"No hubo daños al sistema", dijo Bartlett junto con el director del Cenace.



En conferencia virtual el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, llamó a la Cenece a trabajar en el análisis del corte al servicio de energía en distintas zonas del país, para que el día de mañana se tenga información sobre la causa principal de la afectación.



Los funcionarios dijeron que un total de 16 estaciones eléctricas salieron de operación. Carlos Meléndez, director del Cenace dijo que la afectación representó el 26% de lo que se estaba consumiendo de energía eléctrica al momento del apagón, lo cual equivale a lo que consume el Valle de México.



"No son comunes estas fallas (...) es una afectación para proteger a todo el resto del sistema (...) el último evento impactante que teníamos fue en 2017 en la Península de Yucatán (...) no es común esto, realmente es bajo una situación excepcional", dijo Meléndez.



Añadió que las causas se analizarán junto con la CFE para darlas a conocer a la opinión pública.



Guillermo Nevarez, de CFE, coincidió en que son eventos poco comunes. "No son tan frecuentes, estamos hablando de casos extraordinarios que se atendieron de manera correcta", explicó.



El funcionario descartó que exista falta de mantenimiento en las instalaciones pues éste se ha dado "perfecta y correctamente a tiempo".



Nevarez dijo que no hay un monto estimado de lo que costaría este apagón económicamente y no hay previstas indemnizaciones a afectados por tratarse de un caso "fortuito".



"No hay ninguna estimación de costo en la falla porque precisamente no hay manera de que se reclame un caso fortuito, está previsto correctamente en el esquema del propio contrato y las tarifas", explicó.