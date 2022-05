CFE ignora reclamos por apagones, en Coatzacoalcos

Vecinos de las colonias FOVISSSTE 3 y Rancho Alegre I de Coatzacoalcos bloquearon con vehículos la avenida Universidad a la altura de la colonia Rafael Hernandez Ochoa por los constantes apagones que se han registrado desde hace un mes.Hartos de la situación, aseguraron que no se moverán del sitio hasta que les den una solución.Los inconformes han estado solicitando cambio de dos transformadores ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa que no ha respondido y no los atiende a pesar de hacer reportes una y otra vez del problema del suministro de luz.Incluso por las fallas en la energía son constantes lo que provocó que se les quemaran aparatos electrónicos y se les echará a perder comida que tenían refrigerada.Los vecinos llevan 5 días con este problema que es más recurrente por las noches, padeciendo la falta de luz y sufriendo del intenso calor por las altas temperatuas.Este no fue el único bloqueo pues en avenidas de la colonia Rancho Alegre I también cerraron diferentes arterias que son utilizadas como automovilistas como vía alterna a la avenida Universidad.