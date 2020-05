CFE niega alto número de casos de COVID-19; registra 153 sospechosos y 172 confirmados

Circulan falsas versiones periodísticas que señalan que en CFE hay un alto número de casos de COVID-19, ante lo cual manifestamos lo siguiente:La CFE realiza actividades esenciales para el suministro de energía eléctrica en todo el país, tenemos la instrucción del Presidente de la República y el compromiso social de no detener la operación de nuestros servicios, con la finalidad de salvaguardar las actividades que se desarrollan en el sector salud y de los mexicanos que permanecen en sus hogares.Al día siguiente de que la Secretaría de Salud estableció la Jornada Nacional de Sana Distancia el 23 de marzo del presente año, la CFE implementó medidas para que los titulares de cada unidad en todo el país, permitieran que el personal con factores de riesgo de salud y adultos mayores realizaran actividades a distancia en su hogar o en una modalidad mixta; en ésta última, el personal sólo acude por períodos cortos a su centro de trabajo y continúa laborando desde su hogar. Como se ha reportado puntualmente en nuestros comunicados de prensa, la tendencia mostrada es que se ha facilitado que el personal labore a distancia, pasando de 20,184 a 24,673, lo que representa un aumento del 22% en el período y el 29% de nuestro personal en activo.Dichas versiones afirman que entre CFE y Pemex suman 5,332 casos sospechosos . De acuerdo con el reporte de la CFE del 11 de mayo tenemos 153 casos, lo que representa el 3% de la cifra referida. Adicionalmente, es importante precisar que los casos sospechosos que se reportan semanalmente, incluyen a personal que tuvo algún contacto con trabajadores contagiados pero que no necesariamente presentan algún tipo de síntoma, por lo que de manera preventiva se envían a aislamiento para romper con la cadena de transmisión del COVID-19.Los 153 casos sospechosos reportados representan el 0.2 por ciento de la plantilla en activo al 11 de mayo, es decir, los casos no alcanzan ni el 1% del personal de la CFE.En relación con la información de los casos confirmados, de los 1,120 que señalan, únicamente el 6% corresponden a la CFE (172 personas) y representa el 0.1% de la plantilla del personal en funciones.Es grave comparar casos que se han generado a nivel nacional con casos de municipios y alcaldías en específico, sin embargo, aun partiendo de la misma premisa errónea, los casos confirmados a nivel nacional de la CFE en relación con los 1,054 de la Alcaldía de Tlalpan, representan el 6.8% y el 7.6% en el caso del municipio de Benito Juárez; situación que de ninguna manera permite afirmar que sea mucho más riesgoso laborar en la CFE que en las alcaldías y municipios seleccionados por las notas malintencionadas.En la CFE seguiremos trabajando de manera ininterrumpida para mantener el suministro del servicio eléctrico. La información tendenciosa no reconoce el gran compromiso mostrado por nuestros trabajadores en esta contingencia, quienes trabajan día y noche para que el sector salud y otras áreas estratégicas del país no interrumpan sus actividades y que las familias que permanecen en sus hogares cuenten con el servicio de energía eléctrica.