CFE no atiende los “bajones” de luz en Villa Allende, en Coatzacoalcos

Habitantes de Villa Allende se inconformaron en Coatzacoalcos y denunciaron que desde hace 7 meses sufren "bajones" de luz y la Comisión Federal de Electricidad no soluciona la situación.



Esto ha dejado electrodomésticos y demás aparatos descompuestos en hogares de por lo menos 100 familias y nadie se responsabiliza.



María Elena, una de las inconformes, detalló que son casi 3 cuadras las que atraviesan la misma situación.



Ante el hecho, los vecinos optaron por quitar sus medidores y así evitan pagar el servicio que la CFE les da a medias.



"Tenemos más de 7 meses con el problema de la energía eléctrica, hay bajones, como vecinos hicimos un formato y firmaron los vecinos, lo trajimos a Comisión para pedir un servicio de calidad y recibieron y firmaron y daban plazos de una semana y el último sello fue de 15 días y ya basta, basta porque pagamos nuestra energía eléctrica, ellos no se tientan el corazón de decir que está la pandemia y que no nos van a cobrar, estamos pagando el servicio y por eso queremos un servicio de calidad", añadió.