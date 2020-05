CFE no protege de virus a su personal en sur de Veracruz; paran labores

Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Coatzacoalcos, pararon labores para exigir a la empresa insumos con qué protegerse ante la pandemia del coronavirus.



Se trató de unos 80 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la República Mexicana (SUTERM), quienes se concentraron en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Miguel Hidalgo, a la altura de Ignacio Aldama, en la colonia Centro.



Explicaron que hasta el momento, la empresa no les ha dado caretas ni cubrebocas de calidad suficiente para evitar contagiarse de coronavirus.



“Estamos solicitando que la empresa nos proporcione los utensilios y materiales adecuados para protección para los compañeros que estamos trabajando, laborando en horario normal: matutino, vespertino y toda la noche”.



“No nos están proporcionando lo que son cubrebocas, dijeron que habían caretas, no nos las han dado, sanitizante. Lo único que nos han dado son cubrebocas que no funcionan, gel que no nos ha solucionado más”, expresó Israel Mosqueda.



Esta situación, dijo, también la viven compañeros de Minatitlán y Agua Dulce; por lo que también se sumaron a este paro de labores.



Agregaron que CFE no ha instalado filtros sanitarios y tampoco cuentan con termómetro para revisarles la temperatura.



Israel Mosqueda recordó que hace una semana hubo, por lo menos, el deceso de un trabajador de la CFE y no descartó que haya sido por la falta de medidas de prevención del COVID-19.