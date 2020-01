CFE se niega a dar atención médica a extrabajadora contaminada en Laguna Verde

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cayó en desacato judicial al no brindar la atención médica necesaria a la extrabajadora Ana Luisa Rodríguez Valladares tras la contaminación nuclear que sufrió dentro de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.



Lo anterior es un acto que significa peligro de privación de la vida, sostuvo el abogado defensor de la afectada, Ricardo Morales Carrasco.



Recordó que derivado del procedimiento de responsabilidad patrimonial que interpuso, se promovió el juicio de amparo indirecto por dilación en la impartición de justicia, del cual conoció el Quinto Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con el progresivo 2962/2019.



En éste, se concedió la suspensión de plano para que inmediatamente las autoridades responsables CFE y la Nucleoeléctrica.



Sin embargo, la CFE, por conducto supuestamente de su abogado general, en un hecho inusitado, en vez de cumplir con la atención médica interpuso “en forma frívola” un recurso de queja para retirarle la atención médica a Ana; la cual se radicó bajo el número 240/2019 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que inicialmente dijo que ese recurso debía resolverse en 48 horas, contadas a partir del viernes 27 de diciembre.



Al día lunes 30 de diciembre, se hace público que dicho Tribunal Colegiado declara el archivo de la queja al no corresponder resolverla por razón de turno.



De tal manera que la CFE ya se encuentra en franco desacato al no cumplir con la atención médica a Ana desde el 20 de diciembre que se ordenó desde la concesión de la suspensión de plano, aseguró el litigante.



A decir del abogado, de persistir las autoridades responsables en el desacato a dar cumplimiento a lo ordenado en la suspensión de plano, se procederá a abrir el incidente de violación a la suspensión; ya que han pasado más de 10 días sin que cumplan y en vez de ello interponen recursos que en nada les favorecen.