CFE usó documento falso para justificar apagón masivo, reconoce Bartlett

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, reconoció que utilizó un documento falso para acreditar la existencia del supuesto incendio de un pastizal en el municipio de Padilla, Tamaulipas, mismo que según la versión de la CFE, ocasionó el apagón masivo que afectó el suministro de electricidad en 13 estados de la República.



En conferencia de prensa este martes, las autoridades se refirieron al apagón que se suscitó el pasado 28 de diciembre de 2020 y el cual privó de energía eléctrica a más de 10 millones de usuarios.



Después de que el Gobierno del Estado de Tamaulipas presentara una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de uso del documento falso, Manuel Bartlett afirmó que están “investigando profundamente qué es lo que ocurrió, quién hizo ese documento y las responsabilidades”.



Incluso, aseguró que “habrá responsables de ese documento apócrifo”.



Sin embargo, Bartlett Díaz reiteró la versión del incendio como causa del apagón, al señalar que no tiene nada que ver el documento falso con el evento que sí ocurrió.



Por su parte, la Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas ha desmentido la existencia del reporte del incendio que supuestamente habría afectado las torres eléctricas, lo que se suma al recorrido que realizó el periódico El Universal en el sitio del supuesto incendio, un día después de los hechos, en donde se pudo constatar que las torres eléctricas no habían sufrido afectación alguna.



Por dichas irregularidades en la investigación de las causas del apagón, es que Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Regeneración Nacional (MORENA) han exigido una investigación independiente para explicar sus causas, aduciendo que la CFE no puede ser juez y parte, al tener probable responsabilidad en el suceso.