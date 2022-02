CFE visitará municipios de región Orizaba para atender casos de costos exagerados

El alcalde de Tequila, Jesús Valencia Morales, resaltó que existe el compromiso de que elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) irán a cada uno de los municipios donde han llegado recibos con altos cobros por el servicio y consumo de energía; además de que hay una minuta que avala que no suspenderán ningún servicio en tanto que no se revisen y solucionen los casos."Van a ir a las comunidades de Ocotla, la cabecera municipal, así como a otras donde hay quejas pero el acuerdo es que por ningún motivo se puede cortar el suministro de energía eléctrica y mucho menos para las bombas que ayudan al abasto del agua, tanto en comunidades como en la cabecera".El Alcalde añadió que se hará un calendario para registrar las visitas a los distintos municipios, donde Tequila recibirá su visita en abril. "Pero vamos a recabar la información sobre los recibos porque son muchos los que llegan con altos costos; hay recibos de luz de hasta 18 o hasta 20 mil pesos, que no corresponden al consumo de las personas".Otro de los errores, según explicaba Valencia Morales, es que algunos recibos dicen, por ejemplo, localidad Tequila y municipio Mixtla de Altamirano y ese tipo de situaciones ya se dieron a conocer a las autoridades de la CFE en Orizaba.Aunque hasta el momento no ha habido cortes de energía, sí han llegado avisos de que se podría hacer pero el munícipe insistió en que ya se expresó la inconformidad, no sólo de los cobros elevados sino también sobre los cortes que se darían y afectarían a miles de personas.