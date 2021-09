CFE ya da señales de atender puente en Cascada de Texolo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Veracruz, ya trabaja en la rehabilitación del puente Texolo en el municipio de Xico, informó el regidor primero Eduardo Pozos Pérez.



Entrevistado, indicó que de acuerdo con el último informe proporcionado por la empresa, se realizará un análisis estructural del puente y de manera posterior se efectuará la rehabilitación.



“Ya el tema lo está viendo la CFE de Veracruz, me comentaron que se va a hacer un análisis estructural para ver los alcances del proyecto y dejarlo como un puente peatonal y después haciendo una buena reparación”, detalló.



Abundó que el análisis se llevará entre tres y cuatro semanas, sin embargo, no hay fecha tentativa para hacer la reparación.



“Lo que llevaría de tres a cuatro semanas, se vería el resultado del análisis para ver lo que sigue pero hasta el momento no hay fecha para la reparación, ya se está viendo el tema”, dijo.



En este sentido, dijo que se prevé que sea la siguiente administración municipal quien le dé seguimiento al tema y ver su conclusión, no obstante, aseguró que se buscará que sea antes.



“Habrá que esperar una fecha, estamos pugnando para que sea pronto pero probablemente le toque a la nueva administración, nosotros estamos haciendo lo conducente para que se encamine y afinar detalles con las próximas autoridades”, finalizó.