Checo Pérez consigue la primera "pole position" en Fórmula 1

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudita, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó después de haber dominado la calificación disputada este sábado en el circuito urbano de Yeda que puede "hacer otras mil veces esa vuelta" y que "no" le "saldrá mejor".'Checo', de 32 años, dos veces ganador en la F1, en la que suma quince podios, logró su primera 'pole' desde que pilota en la categoría reina al cubrir los 6.175 metros de la pista de Yeda en un minuto, 28 segundos y 200 milésimas, 25 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el líder del Mundial, cuyo compañero español Carlos Sainz saldrá tercero, al lado del otro Red Bull, el del neerlandés Max Verstappen -último campeón del mundo-, desde la segunda fila."Me ha costado unas cuantas carreras antes de lograr esta primera 'pole' ", bromeó el bravo piloto tapatío -cuarto en el pasado Mundial- nada más bajarse de su Red Bull, en el circuito urbano más rápido del mundo."Ha sido increíble. Puedo hacer mil vueltas aquí y no sería capaz de mejorar ésta", manifestó 'Checo', que afronta su duodécima temporada en la Fórmula Uno, la segunda como compañero de Verstappen en la escudería austriaca."La verdad es que no esperábamos tanto en la calificación, estábamos más centrados en la carrera", explicó el mexicano, que abandonó el pasado domingo en Baréin en la última vuelta, cuando rodaba tercero; y que este domingo espera revertir su suerte."No pensábamos estar a la altura de los Ferrari. Ahora esperamos superarlos también mañana", declaró 'Checo' Pérez después de firmar este sábado, en el circuito de Yeda, la primera 'pole' de su carrera en la Fórmula Uno.