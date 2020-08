Buena tarde, Alcalorpolítico:



Me pongo en contacto con ustedes para que me ayuden a visibilizar lo que sucede en el Chedraui del centro, pues carece de las medidas de higiene y seguridad, además de que no tienen algún control en la entrada ni tapetes desinfectantes.



Sumado a lo anterior, existe una gran aglomeración de personas afuera que no guardan sana distancia y dentro de la tienda hay gente que se quita el cubrebocas.



A consideración de esta lectora, las autoridades deben actuar de manera uniforme, no importa si se trata de una tienda grande o una pequeña. Las disposiciones estatales y municipales deben ser respetadas a fin de evitar más contagios y siendo un centro comercial debería de ser vigilado de mejor manera, dado que es un lugar de riesgo para contagio.