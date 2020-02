Trabajadores, extrabajadores y usuarios de redes sociales exhibieron que Chedraui presuntamente maltrata y abusa de su personal, ignorando incluso denuncias de acoso, pese a que la empresa presumió apoyar el paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo, realizado en protesta por la violencia feminicida.



Y es que este lunes, a través de su perfil de Facebook, la empresa destacó el compromiso que tiene con el género femenino, presumiendo que más del 55 por ciento de sus trabajadores son mujeres.



No obstante, cientos de usuarios señalaron que antes de proclamarse a favor de manifestaciones como el Día Sin Mujeres, primero tienen que procurar un trato digno a sus empleadas.



Así, expusieron las supuestas malas condiciones que ellas sufren, afirmando que en un turno de cajera de 8 horas no les permiten siquiera sentarse, teniendo que mantenerse en una sola postura, padeciendo durante su jornada tanto hombres como mujeres.



“Lo que realmente necesitan sus empleadas es un mejor sueldo, horarios de 8 horas, buen trato de parte de los gerentes y encargados. (....) Mientras estudiaba mi carrera fue demo y me enviaron a sus tiendas, lo único que recibía fue mal trato, explotación, te tratan como esclavo, parece que no somos humanos”, escribió la usuaria Ginny RD.



“Si de verdad valoran a las trabajadores que somos cajeras nos podrían dejar sentar un rato cuando no hay clientes”, publicó Irmis Juárez.



“Curioso, una empresa donde el acoso está permitido...”, escribió Ale Lozz, a quien le señalaron que Chedraui no prestó atención a su opinión. “Lo mismo ocurrió cuando reporté acoso”, respondió.



Los usuarios de redes señalaron que unirse al paro nacional no es suficiente y que las empresas no deben de caer en la doble moral, ni “colgarse” de manifestaciones feministas cuando las condiciones de trabajo que tienen con sus empleadas son muy distintas a las que deberían ejercer.



Además, advierten que una publicación en medios no hará un gran cambio en la sociedad mientras no se exija un trato digno a todos por igual.