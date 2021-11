El procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, destacó que la edición 2021 de El Buen Fin ha sido un éxito con pocas quejas, buenas ofertas y compras razonadas.En la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Sheffield explicó que en la edición del 2020 dos días antes de que terminara El Buen Fin había más de mil quejas y hasta el momento van 472.Dijo que Grupo Walmart, "que había sido el rey de las quejas hasta la décima edición del año pasado, bajó de 49 por ciento de quejas a 35 por ciento. Aunque ellos dicen que no participan en el Buen Fin y le llaman de otro modo, los revisamos por igual, dure lo que dure y llámenle, como le llamen ellos a su proceso de descuento. Crecieron las quejas en contra de Soriana, el mismo número de quejas de Chedraui y Elektra bajó considerablemente también sus quejas, de siete por ciento a tres por ciento".Dijo que "hemos ya detectado algunos casos de ofertas falsas, pero son muy pocos. Ahorita el rey de las ofertas falsas ha sido Chedraui. Las croquetas de perro, por ejemplo, las subió 27 por ciento en la semana del Buen Fin y luego las puso en oferta 25 por ciento de descuento, al final están dos por ciento más caras las croquetas que antes del Buen Fin. Digo, pues ¿qué son esos cotorreos? Le suspendimos su promoción. No es a fuerza. Si no quieren una oferta, no la pongan, pero no digan mentiras, y menos suban dos por ciento el producto".Afirmó también que Office Depot no está conciliando, "no está queriendo arreglar ninguna queja. Qué triste, porque en otras ocasiones había sido muy receptivo a la intervención de Profeco"."Y también tuvimos un problema con Chedraui, de una charola que daban en 33 pesos y luego no la quisieron vender, que porque alegaban que era 33 dólares. Digo, no se puede vender en ninguna que no sean pesos mexicanos, entonces tuvieron que vender su charolita a 33 pesos como lo anunciaron", relató el titular de la Profeco.En contraste, Sheffield dijo que hay incluso descuentos muy fuertes con Sears, que no ha aparecido en otros buenos fines. "Qué bueno que ahora se suman y se solidarizan con los consumidores en nuestro país."En otros datos, aportó que 93% de los consumidores en las zonas urbanas están tomando parte del Buen Fin.