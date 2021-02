Chiconquiaco registró -1 grado, la madrugada de este martes

Este martes, el municipio de Chiconquiaco amaneció con una temperatura de 1 grado bajo cero, por lo que autoridades municipales hicieron un llamado a la población a resguardarse, abrigarse y evitar el uso de fogones para evitar intoxicaciones.



Al respecto, el director de Protección Civil, Carlos González Hernández, informó que las localidades que registraron la baja temperatura fueron: Buenavista, Los Arcos, Progreso de Morelos, Paredes, Capilla, La Parra, Gutiérrez Zamora, Cofrecillo, Las Cruces y la cabecera municipal.



“Fue la zona alta la que se vio afectada por las bajas temperaturas, amanecimos a menos 1 grado y ahorita se registran 0 grados”, acotó.



Ante ello, indicó que se solicitará apoyo invernal a la Secretaría de Protección Civil Estatal, ya que se espera otro frente frío para el jueves, aunque refirió que la dependencia exige varios requisitos.



“Vamos a pedir apoyos para ver si nos voltean a ver. Nos piden como requisito un registro de tres días de bajas temperaturas pero en tres días la gente se congela. Chiconquiaco registra temperaturas muy bajas, igual que Perote y Villa Aldama”, dijo.



Finalmente, recomendó a la población no usar fogones para evitar intoxicaciones, abrigar a adultos mayores y niños y no salir de casa si no es necesario.



“Mañana mejoran las condiciones pero el jueves emiten otra Alerta Gris y habrá más frío”, finalizó.