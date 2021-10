Choca camioneta del Gobierno federal contra particular, en Veracruz Puerto

En calles del fraccionamiento Faros, en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz, hubo un percance aparatoso entre una camioneta particular y una camioneta de la ayudantía del Gobierno federal, asignada a la SEMAR. Al parecer la unidad particular no respetó la preferencia de paso.Esto se presentó la noche de sábado en el cruce de la avenida Xicoténcatl y la calle de Ignacio López Rayón, en el citado fraccionamiento.Los reportes indicaban que una camioneta marca Hyundai Creta de color blanco con negro iba sobre la calle y al cruce con la avenida no hizo alto total.Dicha acción generó que la camioneta particular colisionara contra una camioneta, marca Chevrolet Suburban, de reciente modelo, de color blanco, asignada a la Secretaria de Marina Armada de México, comisionada a la ayudantía de la Presidencia de la República.Y es que el próximo lunes se espera la visita del mandatario López Obrador para cumplir con dos compromisos de su agenda nacional.Por el fuerte golpe la camioneta tipo Suburban, número 20019, terminó arriba de la banqueta, golpeando un árbol y con daños contra unas vallas metálicas.A ese punto se aproximaron los elementos de Bomberos Municipales de Veracruz, Cruz Roja, Agentes de Tránsito y Policías.Los bomberos procedieron a desconectar la corriente eléctrica para evitar que las camionetas se fueran a incendiar. Por su parte los paramédicos brindaron asistencia a los ocupantes de ambas unidades.Finalmente los oficiales peritos de Tránsito Municipal de Veracruz recabaron la información y elaboraron el parte de accidente. Con apoyo de grúas las unidades fueron remolcadas del sitio y la circulación se normalizó.