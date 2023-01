Chocan en Conferencia Nacional de Gobernadores por cuotas y su Presidencia

Ante la imposición del presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, planteó la democratización de dicho proceso para que el próximo titular sea electo por los mismos integrantes, ya sea por mayoría o mayoría calificada.En la conferencia de prensa de este lunes el mandatario estatal reconoció que en la reunión que sostuvieron gobernadores morenistas cabo en la capital del país el sábado y la cual encabezó el secretario de Gobernación Adán Augusto López, hizo este planteamiento y recordó que ya se tomó en cuenta su postura de la disminución de la cuota que aportan los mandatarios, misma que era de un millón de pesos anuales y que ahora fluctúa en los 600 mil pesos.“Ahí nos planteamos qué vamos hacer con la CONAGO, sobre la aportación que destinamos los gobiernos estatales, yo contesté ese oficio que decía que no daría esa aportación si la CONAGO no cambia las formas reglamentarias que tiene, entre ellas que no se elija al presidente de la CONAGO en turno, sino que hay una lista por unos diez años de cuáles son los turnos, ahorita le toca al gobernador de Oaxaca y luego a otro. En los próximos años no aparece el de Veracruz y otros estados, ¿qué organización es esa donde otros deciden el orden?, yo manifesté que teníamos que cambiar eso en la CONAGO”, dijo.Y es que García Jiménez, reiteró que, para el nombramiento del presidente de la CONAGO, se cuenta con una larga lista de quienes encabezarán en los próximos años por lo que su propuesta es que sea una elección abierta donde participan los 32 mandatarios de los estados del país.Finalmente, reconoció que ante la propuesta formal, se reunirán nuevamente en la ciudad de Querétaro el próximo cinco de febrero para analizar dicho planteamiento.“Que los 32 podamos elegir al próximo presidente de la CONAGO, acordamos nos vamos a reunir el 5 de febrero en Querétaro, el tema va a ser ese el presidente de la CONAGO y el cambio de la reglamentación con la que opera la CONAGO. Si la tomara en cuenta cuando planteé que se había que revisar ese pago, la última vez es de 600 y tantos mil pesos, yo dije no hasta que se aclare, hice una propuesta formal para que apareciera en la minuta y los puntos a tratar la reglamentación para que sea por elección por mayoría de votos o mayoría calificada el presidente de la CONAGO”, finalizó el gobernador veracruzano.